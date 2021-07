Un bilan plutôt positif au Festival IN d'Avignon pour son directeur Olivier Py

Le Festival IN s'achève et le bilan est plutôt positif. 45 spectacles maintenus et environ 102 000 billets vendus malgré la crise sanitaire et ses restrictions.

"Nous avons vécu un festival héroïque grâce au public, aux artistes et aux salariés" assure le directeur du Festival IN d'Avignon, Olivier Py. Il tire un bilan positif de cette 75 ème édition qui s'achève, marquée par des restrictions sanitaires. Environ 102 000 billets ont été vendus sur les 121 000 proposés pour les 45 spectacles maintenus. Donc "pas de baisse de recettes _pour cette année_" indique Olivier Py. Ainsi qu'environ 22 400 entrées pour les manifestations gratuites. "J'ai rarement vu autant de salles debout" se réjouit celui qui annoncera la prochaine programmation en mars prochain.

Un festival sous restrictions sanitaires

Après un festival annulé l'an dernier, les restrictions sanitaires ont compliqué la tenue de celui de 2021. "Deux troupes, de Grèce et d'Afrique du Sud, ont annulé leurs spectacles car elles ne pouvaient pas voyager" explique Olivier Py. Autre difficulté : "monter des lieux et travailler pour les techniciens toute la journée avec un masque sous la chaleur." Mais la plus grande reste celle de l'imposition du contrôle du pass sanitaire pour les lieux de culture regroupant plus de 50 personnes, au 21 juillet. "Ce changement ne nous a pas aidés. Il a fallu déployer de nouvelles équipes pour le contrôle à l'entrée des théâtres. Mais ça s'est mis en place dans le calme et sans perte de spectateurs." Le Festivall Off continue avec ces mesures, jusqu'au 31 juillet.