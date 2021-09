Un bilan positif pour la 6e édition du salon "Livres dans la Boucle" à Besançon

La 6e édition du salon "Livres dans la Boucle" a réjoui ses organisateurs pour le premier bilan, à chaud, ce dimanche. En deux jours, plus de 25.000 visiteurs sont venus à la rencontre des auteurs à Besançon. C'est beaucoup plus qu'en 2020.

Plus de 25.000 visiteurs sont venus voir les livres et surtout les auteurs à la 6e édition "Livres dans la Boucle" ce week-end à Besançon. Les organisateurs sont satisfaits de ce chiffre, un peu en deçà de l'édition 2019 (environ 30.000 visiteurs) mais bien au-dessus de l'édition 2020 impactée par l'épidémie de COVID. Environ 222 auteurs sont ont pu échanger avec les lecteurs et entre 50 et 70 éditeurs ont pu promouvoir leur maison d'édition.

Plus de 7.500 livres vendus en deux jours.

Un bilan positif pour cette année 2020 même si les conditions n'ont pas été optimales. "Nous n'avons pas pu avoir d'auteurs étrangers. Nous n'avons pas pu faire nos rencontres dans les lycées. Ils manquent encore quelques briques, mais nous somme satisfait de cette effervescence retrouvée", avoue Christine Bresson, directrice de la communication Grand Besançon Métropole.

Tout le monde est heureux de s'être retrouvés. C'est un retour, quasi-normal, à la vie culturelle et littéraire malgré les contraintes sanitaires. - Christine Bresson, directrice de la communication Grand Besançon Métropole

La nouvelle disposition du site principale, quatre tentes avec des auteurs à l'intérieur, a favorisé les échanges et la convivialité. "Le grand chapiteau était bruyant. Quand il faisait chaud, c'était assez gênant", déclare Christine Bresson. Une configuration similaire pourrait être de mise l'année prochaine. Le festival ne compte pas s'agrandir pour autant, l'année prochaine, entre 230 et 240 auteurs sont attendus.

Un des dix plus grands salons littéraires de France.

En tout, l'édition 2021 a coûté environ 410.000 euros à la collectivité organisatrice de l'événement. Surtout, il fait gagner de l'argent aux commerçants, hôteliers (plus de 330 chambres ont été louées) et restaurateurs bisontins. Les retombés économiques pour le territoire ne sont pas négligeables puisqu'elles tournent autour de 300.000 euros.