Un bilan touristique positif au mois de juillet dans l'Indre et le Cher

Des températures élevées, un grand soleil : le mois de juillet a été propice à attirer des touristes. Le bilan est globalement positif pour les sites et monuments historiques dans l'Indre et dans le Cher.

Châteauroux, France

Qui a dit que le Berry n'attirait pas les touristes ? Les chiffres du mois de juillet sont globalement positifs dans l'Indre et dans le Cher. La fréquentation est en hausse pour de nombreux sites touristiques. Le musée archéologique d'Argentomagus tire son épingle du jeu : 26% de fréquentation en plus au mois de juillet. La réserve zoologique de la Haute-Touche enregistre elle aussi une hausse de fréquentation, avec 5,5% de visiteurs en plus.

Dans le pays de George Sand, le nombre de visiteurs est également en hausse, bien aidé par le succès du festival Nohant Chopin. Le mois de juillet est également bon à Bourges, par exemple au palais Jacques Cœur.

La tendance aurait été encore meilleure si le Berry n'avait pas été touché par la canicule. Les deux épisodes fin juin et fin juillet ont fait chuter la fréquentation de façon temporaire. Les visiteurs avaient plus tendance à rester à l'abri ou à se réfugier dans les salles de cinéma.

Au château de Valençay, la fréquentation se maintient en juillet, et si l'on regarde les chiffres depuis le début de l'année, elle augmente de 4 à 5%.

Au château de Valençay, la fréquentation est en hausse depuis le début de l'année 2019 © Radio France - Manon Klein

Bilan moins bon en Brenne

Le Parc naturel régional (PNR) de la Brenne semble avoir plus de mal à attirer des touristes. Le niveau de l'eau dans les étangs est bas, l'observation des oiseaux est plus difficile. Certains restaurateurs confient d'ailleurs avoir perdu jusqu'à 50 % de leur chiffre d'affaire. La fréquentation du parc est en baisse de 4,4%. Mais le PNR insiste sur le fait que la saison estivale n'est pas la plus importante. Il faut prendre en compte la fréquentation dans sa globalité, au printemps et à l'automne.

Un mois d'août prometteur

Cette tendance globalement positive en juillet sur l'ensemble du Berry doit se confirmer en août. La météo s'annonce ensoleillée, c'est un facteur important. Mais surtout, de nombreux événements majeurs sont prévus : on peut notamment citer les médiévales d'Ars au château d'Ars et surtout le festival Darc à Châteauroux et les championnats du monde de voltige aérienne. Deux événements qui peuvent attirer jusqu'à 150 000 personnes.