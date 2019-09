EN IMAGES : Un bistrot-épicerie des années 40 attire pour les journées du patrimoine

Deux passionnés d'histoire ont ouvert au public leur salon décoré et meublé comme un bistrot-épicerie des années 1940.

Fonvérine, Azay-le-Brûlé, France

Jean-Noël Hemmert et Haley Chapman n'ont pas de télé ni de posters aux murs. Leur salon ressemble en tout point à un bistrot-épicerie des années 1940 "comme il y en avait plein à Fonvérine à l'époque". Et tout - les meubles, les affiches, la vaisselle - est d'époque.

Tous les objets et meubles du salon ont été chinés et sont d'époque. © Radio France - Marie Dorcet

Chiner et se documenter

Ces deux passionnés ont fait de leur salon la preuve de leur passion. Pour en arriver là, il a fallu de la patience : d'abord se documenter, pour ne pas faire d'anachronisme, et ensuite chiner. "On a tous des objets de l'époque dans nos greniers, qui datent de nos ancêtres. Il ne faut pas les jeter !".

En habit de ville de l'époque - le plus difficile à trouver - ils ont accueillis les visiteurs curieux de cette immersion presque 80 ans en arrière. Des visiteurs qui ont dû faire la queue dans la cour, à côté de la 202 (d'époque aussi, évidemment) tellement ils étaient nombreux.

Le détail est porté jusqu'aux journaux... celui-là date du 25 avril 1940 © Radio France - Marie Dorcet

Le plus difficile à trouver : les tenues "les gens ont beaucoup jeté en vidant les maisons de leurs ancêtres" © Radio France - Marie Dorcet

"On s'est vraiment intéressés depuis longtemps à cette période, on a beaucoup de documentation". Une connaissance qui leur permet de relever des erreurs, notamment dans les cérémonies officielles. Durant la commémoration de la fin de la guerre, à Niort, certains étaient habillés en soldats américains "or, aucun américain n'est venu à Niort pendant la guerre !".