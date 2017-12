Le Blanc, France

Un plateau façon damier, quatre sachets de pions colorés. Et c'est parti pour les Dames Berrichonnes. "J'ai toujours aimé jouer et concevoir des jeux. Là, j'avais en tête une idée de jeu de damier, explique Erwan Rigollet. Les joueurs mettent leurs pions à tour de rôle sur le plateau jusqu'à recouvrir tous le damier. Ensuite, _il faut retirer chacun un par un ses pions et on marque des points en fonction des espaces qu'on libère_. C'est un jeu de stratégie".

Pendant plusieurs mois, il a peaufiné l'idée de son jeu, enchaînant les parties avec des amis ou le confiant à des cercles de jeux. "Les règles ont un peu évolué, elles ont été simplifiées, pour aboutir finalement à cette version".

Les jeux autour du Berry rencontrent un franc succès © Radio France - Marie-Audrey Lavaud

A tout juste 30 ans, Erwan a investi 1.000 euros pour lancer son jeu. "Je l'ai édité à une centaine d'exemplaires en novembre. Il ne m'en reste qu'une quinzaine ! C'est incroyable ! Ça montre que ça intéresse les gens... _Je vais en rééditer mais je ne les aurais pas avant Noël_."

Il a également pour projet de lancer d'autres jeux : "Je travaille sur un concept autour de la boxe française. Ce sera pour l'an prochain..."

Les Dames Berrichonnes sont distribuées dans 4 points de vente en Berry. Le jeu coûte 24 euros.