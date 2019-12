Un blockhaus très rare sous les décombres de l'ancienne cité administrative du Mans

Le Mans, France

Depuis la construction de la cité administrative, en 1957, on l'avait oublié. Mais maintenant que le vieux bâtiment de la rue Chanzy est tombé, il émerge de nouveau, au milieu des décombres... Le blockhaus allemand, bâti pendant la seconde guerre mondiale, et sur lequel l'Etat avait reconstruit va de nouveau faire partie du paysage manceau. Il sera conservé et intégré au projet de réaménagement de la parcelle pour accueillir un historial des guerres en Sarthe, de 1870 à 1945.

Un modèle très rare

D'après les spécialistes, il s'agirait du seul blockhaus de ce type en France. "Ce sont deux bunkers réunis en un seul avec un grand garage au milieu, en sous-sol, et la porte d'entrée fait deux tonnes, explique Tony Chisserez, président de l'association AOK-7, qui gère déjà le blockhaus "Dollman" juste à côté, c'est un modèle rarissime, que je n'ai référencé qu'en Hollande."

Les engins dégagent le terrain autour du blockhaus en vue du réaménagement de la parcelle © Radio France - Ruddy Guilmin

Un atout touristique

Dans le cadre du projet d'extension du parc de la préfecture, qui verra le jour l'an prochain, ce bunker accueillera donc un projet touristique explique Dominique Le Mener, président du conseil départemental, le propriétaire des lieux : "Ça fait partie de ces monuments dont on se serait bien passé, mais qui sont un témoignage d'un époque et qui sont très visités. On a donc une matière à exploiter et c'est ce qu'on va faire en s'inscrivant dans une logique de circuit touristique, notamment celui des plages du débarquement." Installé dans ce quartier Chanzy, c'est en effet depuis Le Mans que le commandement de l'armée allemande pour l'ouest de la France avait dû gérer l'offensive alliée.

Un historial des guerres en Sarthe

Réaménagé et intégré à ce futur carré de verdure, dans lequel il se fondera dans la végétation, le blockhaus hébergera d'ici 2021 un "historial" des conflits armés en Sarthe de 1870 à 1945. Un projet à mi-chemin entre musée et memorial, qui traitera d'histoire militaire, mais pas seulement : "On a déjà le bunker Dollmann qui traite de l'occupation, donc l'idée ce n'est pas de faire la même chose, précise Tony Chisserez de l'association AOK-7. Dans celui-ci, on évoquera les guerres, les civils, pourquoi pas l'amitié franco-allemande, la construction de la paix ou encore les opérations extérieurs de l'armée, en partenariat avec le 2e Rima par exemple." Des pistes sur lesquelles travaille actuellement un comité scientifique composé d'association, d'historiens et d'élus.