330 000 visiteurs : un bon bilan pour Toulouse Plage

A une semaine de la fin de l'opération, Toulouse Plage a accueilli 330 000 visiteurs sur les trois sites. Un bilan positif malgré une météo maussade, surtout en juillet.

La Prairie des Filtres de Toulouse va retrouver ses quartiers d'hiver. L'opération Toulouse Plage s'est achevée ce dimanche. Une édition qui a bien fonctionné cette année encore, malgré un temps mitigé, surtout au début de l'été. Au 20 août, Toulouse Plage avait accueilli 330 000 visiteurs, contre 380 000 en 2016 (à la toute fin de l'opération) sur les trois sites (à la Prairie des Filtres, à l'espace EDF Bazacle et port Viguerie).

Cet été, les activités sportives ont de nouveau remporté un gros succès auprès d'un large public. Certains cours de yoga ont même attiré jusqu'à 300 personnes. Nouveauté cette année, les visiteurs ont pu s'essayer au crossfit et au kung-fu.

Et en 2018 ?

"Chaque année on essaie de renouveler, donc pourquoi pas faire de nouvelles propositions pour l'année prochaine, explique l'adjointe au maire de Toulouse, Laurence Arribagé. Sachant que ce qui existe déjà, notamment autour du sport, fonctionne très bien." Quant à la baignade dans la Garonne, ce n'est pas encore d'actualité précise l'adjointe. "C'est un peu compliqué" à mettre en place, d'autant que désormais, les Toulousains peuvent se baigner à la plage de la Ramée.

A présent, la soixantaine d'animateurs a un peu plus d'une journée pour démonter toutes les structures de Toulouse Plage de la Prairie des Filtres et de Bazacle. Il leur faudra encore une semaine pour nettoyer le matériel et le stocker jusqu'à la prochaine édition. En revanche Port Viguerie, la grande roue tourne encore jusqu'au 10 septembre.