Un bon cru pour la 38ème édition de la Foire du Livre de Brive

Brive-la-Gaillarde, France

Il y avait encore beaucoup de monde ce dimanche après-midi à Brive pour profiter des dernières heures de la 38ème édition de la Foire du Livre. Il fallait encore faire la queue pour rentrer sous la Halle Georges Brassens, et à l'intérieur des files d'attente, encore longues, s'étiraient devant le stand de certains auteurs.

Un cru stable ... et peut être même à la hausse !

Même si les chiffres de la fréquentation ne sont pas encore connus, Emilie Martin, de la librairie La Baignoire d'archimède est confiante. Elle est membre du GIE des libraires qui co-organise la Foire du Livre " Le ressenti de tous, c'est que l'on est sur une stabilité, à tout du moins ce sera ça ! ". Du côté des meilleurs ventes de cette 38ème édition, sans surprise, en tête, Christian Signol ( 1200 exemplaires) . _" pui_s, vient ensuite Sylvain Tesson , il y a ensuite des auteurs qui sont ex-aequo si l'on peut dire, Katherine Pancol, Amélie Nothomb ( 500 exemplaires)". Certains ont signé des performances " Jamy Gourmaud, c'est 500 livres en presque une journée !" explique la libraire qui souligne que le journaliste et animateur de télévision n'a même pas pris le temps d'une pause repas.

Des livres ... mais aussi des rencontres

Mais il y a aussi tout ce qui ne se compte pas comme les émotions, les rencontres, le débat d'idée. D'ailleurs les premiers retours sur les rencontres proposées sont positifs souligne François David, le Commissaire Général de la Foire du Livre " On a essayé de _créer une unité entre les différentes composantes de la foire_. Une foire ce n'est pas seulement des chiffres de livres vendus. Une foire c'est aussi des rencontres dont on ne connaît pas le contenu. C'est elles qui vont donner le vrai ADN de la foire !".

D'ailleurs cette année une partie de ces rencontres était consacrée à la Chute du Mur de Berlin, dont on a célébré le 30 ème anniversaire ce week-end. François David a été tout particulièrement touché par une conférence : " L’accueil du porte-parole de Gorbatchev qui débat avec celui qui, à l'époque, était à l'Elysée avec Mitterand, a été pour le professeur d'histoire-Géographie que je suis, et pour quelqu'un qui s'est fortement intéressé à la question des pays de l'Est, important !". Importante, aussi, sa rencontre avec le Président de cette 38ème édition de la Foire du Livre, l'écrivain et journaliste Eric Fottorino " J'ai pris beaucoup de plaisir à travailler avec lui, et on s'est trouvé plein de points communs ! ".

Eric Fottorino, Président de cette 38ème édition, jusqu'au bout !

Eric Fottorino est reparti en fin d'après midi de Brive, les valises pleines d'émotions"Quand Sylvain Tesson est arrivé ça a été très émouvant parce que Sylvain, c'est un peu un sauvage. Je crois qu'il a été lui même ému, il a été assailli par tous ces gens qui l'attendaient ! Et puis l'ovation qui a accueilli la fin du film "Adults in the room" de Costa-Gavras. Je crois que Costa lui même était ébranlé de voir cette salle pleine du Rex ! " détaille Le Président de cette 38ème édition de la Foire du Livre.

Chacun a tenu à souligner l'implication de l'écrivain et journaliste_" Vous avez très tôt enfilé le maillot de grimpeur et avez parfaitement enchaîné les cols"_a plaisanté Frédéric Soulier, le Maire de Brive. Une façon de remercier celui qui est venu 29 jours avant le début de la Foire et qui est resté jusqu'au dimanche après-midi.

Le nom du successeur d'Eric Fottorino devrait être rapidement connu, tout comme les chiffres de fréquentation, dans les prochains jours.