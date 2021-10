"Un bonheur", les skieurs ravis de retrouver leurs sensations sur le glacier des Deux Alpes

"Quel bonheur, c'est que du plaisir !" Quel que soit le skieur que l'on arrête, il est sûr de lui, retrouver la neige et le ski sur le glacier des Deux Alpes est important. "Du beau temps, pas trop froid, de la bonne neige, mieux ce serait pire", s'exclame même Edgar, venu avec un ami depuis l'agglomération lyonnaise, spécialement pour cette journée. "On a été puni l'année dernière, retrouver ça, c'est le pied, complète Yoann, venu de la Drôme. Ils sont nombreux, les amateurs de descente, venus spécialement pour l'ouverture du glacier des Deux Alpes.

"C'est comme une tradition", complète Jean-Charles Thomas, le directeur du domaine skiable. "On est ravis de voir autant de monde, il y a eu 1.500 entrées ce samedi aux Deux Alpes, il y a un engouement pour cette reprise."

Une reprise forcément un peu compliquée, à cause de la saison dernière, ternie par le coronavirus. "Il a fallu étudier en profondeur nos remontées mécaniques, dont certaines n'ont pas tourné depuis un bon moment, pour être sûrs que tout soit prêt, bien s'occuper de notre glacier, mais ça on a continué à le faire même en étant fermé."

Le glacier des Deux Alpes rouvre au grand public ce samedi 23 novembre © Radio France - Théophile Pedrola

Dans le restaurant d'altitude, les premiers skieurs viennent s'attarder. "On attend une bonne fréquentation, confirme le directeur général de la Maison Durand, qui s'en occupe, Quentin Durand. Ce n'est pas forcément facile de trouver de la main d'œuvre, mais on va se débrouiller, on est surtout heureux que la station reprenne vie."

Le glacier restera ouvert pour la durée des vacances, avant la vraie saison hivernale.