"Un bonheur total !" : les concerts ont repris aux Bains-Douches de Lignières

Ce mardi, les Bains-Douches de Lignières organisaient leur premier concert depuis le déconfinement. Pour le plus grand bonheur des spectateurs, des artistes et des organisateurs.

La date n'était pas choisie par hasard. Quatre mois jour pour jour après le dernier concert, les Bains-Douches de Lignières ont organisé ce mardi 7 juillet leur premier concert depuis la crise sanitaire du Covid-19. Le duo berruyer Léonard avait l'honneur d'inaugurer une série de concerts intitulée "La parenthèse en chansons". Pendant une heure et demie, les artistes et les spectateurs ont savouré.

C'est le duo berruyer Léonard qui a eu l'honneur d'être sur scène pour ce premier concert de reprise après le confinement © Radio France - Jérôme Collin

Un premier concert après quatre mois de pause forcée

"C'est mon premier concert depuis le déconfinement. Je suis une férue de concerts et de musique. Retrouver les Bains-Douches, retrouver la musique, retrouver une ambiance festive, c'est super agréable", confie Violette, tout sourire. Elle fait partie des 60 spectateurs, la jauge maximale pour ce concert en extérieur dans les jardins des Bains-Douches. La distanciation physique est respectée, pas besoin de porter le masque.

On enrage de ne rien pouvoir faire depuis des mois donc bien sûr, c'est le bonheur total

Le public s'installe dans des fauteuils, des chaises longues, sur des bancs de table ou dans l'herbe. L'ambiance est conviviale et chaleureuse, on vient en famille ou entre amis. "C'est le partage, c'est l'échange, c'est ce qui fait le piment de la vie. C'est même primordial. Une vie sans concerts, ça n'a aucun intérêt. Il était temps que ça se remette en route", expliquent plusieurs spectateurs.

Les chaises longues, le soleil, les sourires qu'on voit puisqu'on a tombé le masque, on est bien

Ce lien social, il est aussi essentiel pour les artistes. Le duo berruyer Léonard avait sorti un album juste avant le confinement. Mais il a fallu s'armer de patience pour le partager avec le public. "On était frustrés de devoir attendre quatre mois. C'était génial d'être à Lignières, c'est un public attentif aux chansons et aux paroles et sur cet album, on a beaucoup travaillé sur les paroles. C'était un premier concert de déconfinement idéal", souligne le duo.