Un Bourguignon nommé danseur étoile à l'Opéra de Paris

Le jeune danseur bourguignon Germain Louvet, originaire de Givry en Saône-et-Loire, a été nommé mercredi "étoile" de l'Opéra de Paris. C'est le titre suprême pour les danseurs.

Un Bourguignon, au sommet des étoiles ! Germain Louvet, 23 ans, originaire de Givry en Saône-et-Loire, a été nommé mercredi étoile à l'Opéra national de Paris. L'annonce a été faite après une représentation du Lac des Cygnes sur la scène de l'Opéra Bastille, où il interprétait le rôle principal (le prince Siegfried).

Trajectoire fulgurante

Germain Louvet a vite gravi tous les échelons pour arriver à atteindre le plus haut grade. Formé au Conservatoire de Chalon-sur-Saône, le Bourguignon a intégré le corps de Ballet de l'Opéra il y a seulement cinq ans, alors qu'il était âgé de 18 ans seulement.

En 2016, il avait déjà été promu "premier danseur", il devait prendre ses fonctions le 1er janvier 2017. Finalement, il a "sauté" un rang et a été nommé directement "étoile" par la nouvelle directrice de la danse, Aurélie Dupont. Germain Louvet intègre le cercle très fermé des danseurs étoiles de l'Opéra de Paris.

Neuvième étoile masculine de l'Opéra

"L'annonce a été un vrai choc", raconte Germain Louvet, "j'ai été submergé par un tas d'émotions, j'ai vu défiler toutes mes années de danse... tout ça devant ma famille, qui était dans la salle. C'était extraordinaire... eux qui me soutiennent depuis mes premiers pas".

Le Bourguignon a commencé la danse a 4 ans, à Givry, avant de rejoindre le Conservatoire de Chalon-sur-Saône. "C'est facile à dire comme ça, mais devenir danseur étoile, ce n'est pas une fin en soi !", explique la nouvelle étoile, "maintenant, j'ai une soif et une faim de rôles, d'envies d'interpréter des destins tragiques et des destins heureux, de travailler avec des chorégraphes et des partenaires différents".

Le Ballet de l'Opéra de Paris compte seulement, avec la nomination de Germain Louvet, 19 étoiles, dont neuf garçons et 10 filles.