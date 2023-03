Un buste de Maurice Genevoix sera bientôt installé face à la Loire à Orléans

Un buste représentant Maurice Genevoix sera bientôt installé à Orléans. Ce sera en septembre prochain, et il prendra place quai Barentin, entre le pont George V et le pont Joffre. Cet hommage de la ville d'Orléans fait suite à l'entrée au Panthéon, le 11 novembre 2020 , du grand écrivain de la Première Guerre mondiale, qui fut aussi un amoureux inconditionnel de la Loire, qu'il contemplait depuis "Les Vernelles", sa maison de Saint-Denis-de-L'hôtel.

ⓘ Publicité

La Société des artistes orléanais, fondée par Genevoix en 1923

La sculpture a été offerte à la ville d'Orléans par la Société des artistes orléanais, et ce n'est pas un hasard : c'est Maurice Genevoix qui a lui-même fondé cette association, en 1923. "Maurice Genevoix était l'ami de beaucoup d'artistes, comme le peintre Maurice de Vlaminck et le sculpteur Paul Belmondo, raconte Benoît Gayet, l'actuel président de cette association centenaire. Avec la Société des artistes orléanais, Maurice Genevoix a voulu fédérer des artistes plus locaux comme Louis-Joseph Soulas ou Jeanne Champillou, dont il était également très proche. Il n'a présidé l'association que deux ou trois ans, il a ensuite été accaparé par son activité d'écrivain, mais il avait en quelque sorte semé la bonne graine ! Il était pour nous essentiel de lui rendre hommage, alors que nous fêtons les 100 ans de l'association."

Sylvie Desmoulin, Julien Larère-Genevoix, Benoît Gayet, et le maire d'Orléans Serge Grouard lors de la remise du buste Maurice Genevoix à la ville d'Orléans © Radio France - François Guéroult

Cet hommage prend donc la forme d'un buste, qui a été réalisé par Sylvie Desmoulin, peintre-sculptrice installée à Meung-sur-Loire. Elle a choisi de représenter Maurice Genevoix déjà avancé en âge, non pas en costume d'académicien mais une écharpe au cou, et qui regardera bientôt la Loire. "Je suis très heureuse de ce choix, confie-t-elle, j'habite moi-même face à la Loire et j'avais très envie de représenter Maurice Genevoix avec un vêtement d'extérieur et dont on peut imaginer qu'il est en contemplation face à la Loire. C'est finalement ce qui sera fait en septembre, et c'est un grand bonheur."

Le symbole de la Loire, belle et fragile à la fois

Un bonheur partagé bien sûr par Julien Larère-Genevoix, le petit-fils de Maurice Genevoix : "C'est un symbole extrêmement fort et en fait, cela n'avait de sens que là, insiste-t-il. La Loire, pour mon grand-père, était essentielle : il en a fait le personnage principal de plusieurs de ses livres, c'est un attachement qui lui vient de l'enfance - c'est à la mort de sa mère qu'il se réfugie et se console dans la Loire, qui devient pour lui une figure maternelle." Mais au-delà de cet attachement, il y a aussi, chez Maurice Genevoix, déjà l'idée que notre nature est fragile et qu'il faut la protéger : "Maurice Genevoix a été l'un des premiers à alerter sur les conséquences des activités humaines sur nos paysages, ces paysages dont il aimait dire qu'ils étaient une merveilleuse source d'espoir et de joie pour qui savait les regarder avec un œil d'enfant."

L'installation de ce buste est prévue le 8 septembre, date-anniversaire de la mort de l'écrivain, disparu en 1980. À cette occasion, l'allée piétonne qui relie le pont George V et le pont Joffre sera renommée "Promenade Maurice Genevoix". "Le sculpteur Jean Cardot disait : si le temps nous efface peu à peu, les statues perpétuent les mémoires - ce projet s'inscrit pleinement dans cette perspective", conclut Benoît Gayet. En 2021, une sculpture mémorielle pour Maurice Genevoix avait déjà été installée à Châteauneuf-sur-Loire, devant le musée de la marine de Loire.