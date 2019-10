Un Caennais sort une bande dessinée sur la parentalité vue du côté des hommes

Laurent Jacquottin, habitant de Caen, est jeune papa d'une petite fille d'un an et demi. Avec un ami, il a décidé de créer une bande dessinée sur la parentalité vue du côté des hommes. Dans la BD "Être papa", ils racontent leurs expériences, du suivi de la grossesse au quotidien d'un père au foyer.

Caen, France

Comment la parentalité est-elle vue du point de vue des pères ? Vaste question à laquelle Laurent Jacquottin, jeune papa caennais, et son ami Pablo Vasquez, tentent de répondre à travers une bande dessinée. Du suivi de la grossesse au quotidien d'un père au foyer en passant par le choix de ne pas habiller sa fille en rose, les deux pères racontent leurs différentes expériences.

"On tente de se séparer de ce cliché du père qui ne prend pas trop part à l'éducation de ses enfants, on veut témoigner de notre expérience pour les futurs parents. Mais aussi aborder des sujets de fond comme l'éducation genrée ou l'égalité homme-femme", explique Laurent Jacquottin, co-auteur de la BD.

La bande dessinée "Etre papa" est pour le moment réservée à ceux qui l'ont pré-commandée via la cagnotte en ligne. Les deux dessinateurs espèrent créer une boutique en ligne en décembre. © Radio France - Léa Dubost

Cette bande dessinée est destinée à tous ceux qui s'intéressent à la parentalité. Laurent, qui a décidé de venir vivre à Caen il y a deux ans, juste avant la naissance de sa fille, témoigne à travers le dessin de son expérience de père au foyer pendant une période de chômage.

Produite grâce à une cagnotte en ligne

La bande dessinée fait une soixantaine de pages et comporte 20 épisodes. Un projet mis en place il y a deux ans, qui est passé d'une page Facebook au papier. Notamment grâce à une cagnotte en ligne. Les deux dessinateurs avaient un objectif de 4 300€, ils ont récolté plus de 16 000 €. L'ouvrage a été pré-commandé près de 700 fois.

"C'est inimaginable, on est ravis de cet engouement", confie Laurent Jacquottin. "Pour l'instant, on travaille beaucoup car on fait tout nous même, mais on espère lancer une boutique en ligne en décembre."