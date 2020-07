Un café-théâtre va ouvrir ses portes à Châteauroux

Morgan Laplantine et Gil Fourgeaud

L'idée trottait dans la tête de Gil Fourgeaud depuis un moment déjà : "Il y a Equinoxe, qui fait 1.200 places environ, il y a le MACH 36 qui est l'équivalent d'un Zenith. Mais il n'y avait pas de scène dédiée au café théâtre" explique t-il. Enthousiaste, celui qui gère la carrière numérique de plusieurs humoristes dont les Bodin's, se lance donc dans l'aventure.

Dès septembre, l'Espace des halles se convertira deux samedis par mois en café-théâtre. "La salle peut accueillir 200 spectateurs. Il y a une jolie scène et un bar. C'est idéalement situé, place Monestier. Vous descendez l'escalier et vous êtes au milieu des bars et des restaurants" raconte Morgan Laplantine, gérant du lieu.

La Scène des Halles accueillera uniquement des spectacles d'humour, par des artistes connus ou des talents en devenir : "Il y aura Pierre Aucaigne pour la première. On attend aussi Paul Adam, Karine Lyachenko, Denis Marechal, Merri ou encore Eric Collado et Capucine, de la France à un incroyable Talent" liste Gil Fourgeaux, qui veut aussi être une scène de découverte : "J'espère trouver des talents indriens ou Berrichons. Il y aura des rencontres avec les artistes, si ça peut susciter des vocations... N'hésitez pas à venir me voir!".

Au départ sur un rythme de deux spectacles par mois, Gil espère rapidement proposer quatre soirées mensuelles. Comptez 15 à 25 euros la place.