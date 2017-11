Un calendrier de l'Avent numérique en alsacien

Un "Àdvantskàlander" est mis en ligne par l'Office pour la langue et les cultures d’Alsace et de Moselle.

Ni chocolat ni bonbon, mais "de belles chansons, de délicieuses recettes", des propositions d'activité ou encore "un fond d’écran" pour ordinateur et smartphone. Voilà ce que petits et grands découvriront à partir du vendredi 1er décembre grâce au calendrier de l'Avent numérique mis en ligne par l'Office pour la langue et les cultures d’Alsace et de Moselle (OLCA). Le tout en alsacien, bien entendu.

Chaque jour, jusqu'au 24 décembre, les Alsaciens sont invités à cliquer sur la petite fenêtre correspondant au numéro du jour. Les volets s'ouvriront alors pour dévoiler la surprise. L'OLCA précise que deux des 24 cases du calendrier renvoient vers un jeu-concours, permettant de remporter des hottes du Père Noël. E scheeni Wihnàchte ùn e glìckliches nejes !

Consultez le calendrier via ce lien.