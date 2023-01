Un camion des pompiers de l'Ardèche dans votre salon

L'éditeur Hachette Collections a, depuis un peu plus d'un an, une série de fascicules sur les véhicules légers des pompiers. Le magazine est accompagné d'une reproduction à l'échelle 1/43 d'un véhicule, Et pour le 26ème numéro sorti ce jeudi, c'est un camion "commando feux de forêt" avec le logo ardéchois sur la porte qui est à l'honneur.

ⓘ Publicité

Comment s'est-il retrouvé dans cette série ? "Des spécialistes, des experts, nous aident à constituer la liste de nos collections" explique Véronique Camp, responsable éditoriale chez Hachette Collections. "Et là, le spécialiste a identifié ce véhicule qui a un vrai caractère. Il a toute une face jaune, et non pas rouge. Il a un look sympa. Et je crois me souvenir qu'il a été quasiment conçu sur mesure par un carrossier qui travaille avec les sapeurs-pompiers, et donc c'était intéressant aussi pour nous. Il nous faut de la matière éditoriale pour nos fascicules."

Le camion miniature des pompiers ardéchois n'est pas forcément disponible chez tous les marchands de journaux. La série ayant démarré il y a 1 an, certains ont arrêté de la vendre en kiosque. Les lecteurs intéressés s'abonnent en général après les premiers numéros. Mais le magazine et la miniature sont disponibles sur le site internet d'Hachette Collections.