Un camping de Lattes rejoint la chaîne "Camping Paradis"inspirée de la série de TF1

C'est la première fois en France qu'un réseau de campings est directement inspiré d'une série télévisée. Le réseau compte 44 établissements dans lesquels on retrouve l'ambiance et l'univers de la série, du portique aux tenues du personnel en passant par les animations.

Sur le répondeur téléphonique du camping, c'est le comédien Laurent Ournac le héros de la série Camping Paradis, diffusée depuis 2006 sur TF1, qui vous répond. L'Oasis Palavasienne située à Lattes aux portes de Palavas-les-Flots vient d'être rebaptisé "Camping Paradis-Oasis Palavasienne". Il rouvrira ses portes fin avril si la situation sanitaire le permet.

Il vient de rejoindre le réseau "Camping paradis" créé en janvier 2020 et directement inspiré de la série télévisée de TF1. De quoi réjouir les 12 millions de français qui partent en campings chaque année et les 6 millions de téléspectateurs qui regardent régulièrement la série.

La promesse ?

Une expérience unique et originale dans un cadre reprenant l’univers, la scénographie (le portique, la voiturette électrique, les tenues du personnel...) et l’ambiance de la série télévisée. Avec la garantie de profiter d’un service qualitatif, d’une atmosphère conviviale dans un camping familial, et surtout d’un maximum de fun grâce à des animations inédites labellisées Camping Paradis qui permettront de vivre la série au-delà de l’écran. Le tout ponctué bien évidemment de la fameuse Fiesta Boom Boom .

On va même installer la caravane de Parisot le râleur de la série qui ne quitte jamais son marcel et ses tongs

Dominique Vuillemin lé gérant du Camping Paradis Oasis Palavasienne Copier

"Depuis un moment on voulait rejoindre une chaîne, celle-ci est à mon avis la meilleure. Ce label devrait nous apporter plus de clients . C'est le principe d'une franchise, on reverse une partie de notre chiffre d'affaire et en échange on profite d'une communication à grande échelle , de spots de publicités sur TF1, qu'on ne pourrait pas se se payer tout seul" explique Dominique Vuillemin le gérant du camping.

Des comédiens de la série dont Laurent Ournac viendront rencontrer les campeurs cet été.

Le reportage de Sébastien Garnier Copier

Au total la chaîne Camping Paradis lancée en janvier 2020 compte 44 établissements en France, 9 dans la région Occitanie dont deux dans l'Hérault puisque le camping Robinson Crusoé de Marseillan est également labellisé.