Un promoteur envisage de construire un camping de luxe près de Château Roussillon entre Perpignan et Canet-en-Roussillon. Le site serait composé de plusieurs zones à thème à la manière d'un parc d'attraction. Le projet suscite déjà des inquiétudes;

Perpignan, France

Pour se faire une idée du projet, il suffit d'imaginer un endroit à mi-chemin entre un camping de luxe cinq étoiles et Disneyland.

Christophe Blanc, ancien propriétaire du camping Mar i Sol à Torreilles mûri son plan depuis des années. Les bungalows des vacanciers seraient répartis dans plusieurs zones "à thèmes" tels que Western, Asie, Méditerranée, tropical ou monde Gallo-Romain en s'inspirant de ce qui peut se faire dans les parcs d'attraction pour le niveau de détails et d'immersion.

L'objectif est clair : attirer une clientèle aisée venue d'Europe du Nord qui souhaite aujourd'hui bronzer autrement. Le promoteur souhaite mettre en valeur le patrimoine historique, culturel et gastronomique du Roussillon. Le site pourrait accueillir jusqu'à 1500 personnes avec une centaine d'emplois à la clé. Coût estimé : vingt millions d'euros.

Sur des terres en friche depuis des années

Ce nouveau genre d’hôtellerie de plein air pourrait sortir de terre sur la zone Château Roussillon , entre Perpignan et Canet-en-Roussillon. Une quinzaine d'hectares sont déjà réserves. Il s'agit de terres en friche depuis des années. La commission départementale pour la préservation des espaces naturels agricoles et forestiers a donné son feu vert il y a quelques jours, la mairie est intéressée et la préfecture pourrait ouvrir prochainement une enquête publique.

Le projet est donc encore loin d'aboutir d'autant qu'il suscite déjà des inquiétudes voire une franche hostilité. Pour Jean-Bernard Mathon, le président de l'association de sauvegarde du Patrimoine artistique et Historique Roussillonnais (ASPAHR) cela va entraîner une "dégradation de l'environnement". _"Cela signifie aussi moins de terre pour les agriculteurs_. Ils ne peuvent pas acheter ces terrains car il y a eu spéculation et ils sont hors de prix. Et puis ce genre de Disneyland à la catalane ça ne correspond pas à ce qu'on peut attendre aujourd'hui pour le développement du tourisme culturel !"