Un camping vosgien propose à ses clients une garantie soleil !

Cette semaine, les campeurs venus planter leur tente en Lorraine n'ont pas été très gâtés par le temps. Même si ça fait partie des joies du bivouac, un camping vosgien propose à ses clients d'être remboursés s'ils n'ont pas pu profiter du soleil durant leur séjour. Sous plusieurs conditions.

Une pensée pour tous les campeurs courageux qui sont restés en Lorraine malgré la météo particulièrement maussade de ces derniers jours. Mais tous ne seront pas dédommagés comme les vacanciers du camping du Domaine de Champé, à Bussang dans les Vosges. "L'an dernier il y a eu une cinquantaine de clients qui ont reçu une offre. Je pense qu'il y aura cette semaine des clients qui seront remboursés, ça c'est clair", affirme le gérant du camping, Jean-Michel Gehin.

Une offre sous conditions

En fait, le camping du Domaine de Champé est affilié à une chaîne nationale de village vacances. C'est elle qui s'occupe de gérer la garantie soleil. Autrefois, les clients recevaient des paiements en numéraire mais depuis un an, ce sont des bons d'achat qui sont offerts sur les prochaines réservations. Cette assurance peut varier entre 100 et 200 euros.

Mais il y a tout de même plusieurs conditions : l'assurance concerne uniquement les clients qui ont réservés plus de sept jours (et qui sont restés !). Gratuite, elle dépend également du taux d'ensoleillement du séjour, évalué par satellite en kilowatt ampère. Pas besoin d'être un génie des mathématiques pour savoir que la météo à partir du 23 juillet a été assez catastrophique en Lorraine. Johanne et sa famille en ont fait les frais :

Samedi ça allait, samedi soir c'était le déluge, dimanche on a quand même fait onze bornes ça était ; on s'est promenés. Il y a plu toutes les nuits, lundi c'était la misère je n'ai même pas voulu sortir du lit !"

Cette famille de Messins a installé une bâche pour s'abriter de la pluie. © Radio France - Marie Roussel © Radio France - Marie Roussel

Comme ces Messins, les 120 autres clients du camping cinq étoiles de Bussang pourraient donc toucher leur garantie soleil dans les prochains jours. Un bon argument marketing pour le gérant :

C'est un axe commercial qui peut peser dans la balance surtout quand le client décide dans un réseau de choisir des destinations où on a pas une garantie soleil. Aujourd'hui le client sait que quand il vient dans les Vosges on ne va pas lui vendre un soleil parce que ce serait lui mentir" - Jean-Michel Gehin.