Un candidat alsacien dans la 14e saison de Top Chef

"Top, c'est terminé, on lève les bras !", "tu nous as fait voyager avec ce plat revisité" : si ce genre de répliques vous a manqué, vous allez être ravis : Top Chef, le célèbre concours de cuisine d'M6, reprend ce soir. Une 14ème édition avec des épisodes plus courts, de nouvelles épreuves (un "kebab gastronomique", par exemple) et seize candidats, dont un Alsacien : Léo Renusson, 27 ans.

"Un petit côté irrévérencieux"

Il est devenu chef de cuisine pour la première fois à 21 ans, en Alsace, avant d'exercer comme chef pâtissier dans plusieurs restaurants londoniens. On apprendra aussi que c'est sa maman et sa grand-mère, qui avait 11 enfants, qui lui ont transmis sa passion de la cuisine. Il est désormais chef à Paris et donne aussi des cours de cuisine. Selon la production, "il a un petit côté taquin, parfois irrévérencieux" mais aussi "beaucoup de sensibilité" : ça promet.

Olivier Nasti défiera les candidats

A noter également qu'un autre Alsacien, déjà très célèbre pour sa part, apparaîtra dans cette 14e édition : le chef doublement étoilé de Kaysersberg, Olivier Nasti, qui donnera un défi aux candidats dans un épisode. Top Chef reprend ce mercredi soir sur M6 à partir de 21h10.