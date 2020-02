Un candidat de la Drôme dans l'émission The Voice

Certains Drômardéchois regarderont The Voice avec un peu de trac ce samedi 29 février. Kaël qui a toutes ses attaches amicales et familiales ici fait partie des derniers candidats des auditions à l'aveugle de l'émission de TF1. Le chanteur de 37 ans est né à Montélimar, il a grandi à Espeluche. Il n'a quitté la région montilienne qu'en 2013 pour s'installer à Paris et vivre de sa passion pour la musique.

De Notre-Dame de Paris à The Voice

Il a plutôt réussi puisqu'il a participé à plusieurs spectacles musicaux notamment Notre-Dame de Paris ou la légende du Roi Arthur. C'est lui qui a tenté sa chance pour The Voice en contactant la direction du casting en août dernier. Il a envoyé une vidéo et puis il a franchi toutes les étapes du casting avant de se retrouver sur la scène de The Voice. L'émission est enregistrée mais Kaël n'a pas le droit de dire si l'un des quatre coachs s'est retourné et s'il poursuit l'aventure.

Il dit seulement qu'il a choisi une chanson "qui le touche" et que sa fille de 10 ans qui vit toujours à Montélimar lui a fait une belle surprise. A découvrir donc ce samedi soir sur TF1. En lui souhaitant un parcours aussi brillant que celui de la Valentinoise Anne Sila, finaliste de la saison 4 en 2015.