Le sport était à l'honneur ce dimanche dans les rues de Seurre pour le traditionnel Carnaval. Un événement organisé par le conseil municipal d'enfants. Plus de deux cent personnes ont participé au défilé. Les confettis étaient offerts par la municipalité et les enfants s'y sont donnés à cœur joie.

Seurre, France

Il y a toujours autant de monde pour le Carnaval de Seurre. L'édition 2018 n'y a pas échappé : plus de 200 personnes ont défilé dans les rues de la commune ce dimanche après-midi. Au départ de la salle des fêtes : fanfares et maillots de sport. Respect du thème oblige. Même si, pour certaines, il était hors de question de venir sans le fameux déguisement de princesse (voir photo ci-dessous).

© Radio France - Lucas Valdenaire

Après une demi-heure de promenade et de lancés de confettis, direction la place du Champ de Foire : Monsieur Carnaval (un mannequin en bois déguisé en sportif) s'embrase au dessus d'un tas de paille. Un rituel "pour dire au revoir à l'hiver et bonjour au printemps, explique Céline, l'une des organisatrices.

"Bon... on est encore loin du printemps, mais on croise les doigts pour que ça marche et que les beaux jours arrivent bientôt."

Sous ses vêtements de hockeyeurs et son casque de vélo, Céline fait la circulation à chaque croisement. Elle est un peu la mémoire vivante du Carnaval de Seurre et donne un coup de main chaque année aux enfants pour l'organisation.

"Des brouettes en guise de chars" - Céline Copier

"Le Carnaval à Seurre a débuté avec le premier conseil municipal de jeunes. Cette année là, on avait des brouettes en guise de chars !"

Du haut de ses 12 ans, Timothée s'est déjà installé dans le fauteuil de maire : il a été élu l'an dernier à la tête du conseil municipal d'enfants. Il a tout organisé, avec l'aide de son équipe : "On a préparé la salle des fêtes et on a dit aux gens d'être là. Beaucoup de personnes ont publié sur les réseaux sociaux. Il y a aussi des affiches dans les villes et on a donné des prospectus aux gens."

"On a dit aux gens d'être là pour le Carnaval" - Timothée Copier