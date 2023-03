Un Carnaval végétal à La Rochelle et une Cavalcade reportée

Le traditionnel Carnaval organisé par la ville de La Rochelle se prépare. Il se tiendra cette année le 1er avril et sera placé sous le signe du végétal, indique la mairie dans un communiqué. 1200 enfants participeront à la grande parade. Voilà 3 mois que 14 centres de loisirs municipaux et associatifs préparent le rendez-vous. Les enfants confectionnent les déguisements les coiffures végétales et les chars. Le Carnaval s'inscrit dans une démarche éco-responsable rappelle la mairie, avec des déguisements fabriqués à partir de textiles et d'objets de récupération et des confettis biodégradables faits à base de papier recyclé.

La Cavalcade sera écolo ou ne sera pas

La Cavalcade qui aurait du se tenir le week-end du 3 et 4 juin n'aura pas lieu cette année. Elle est reportée pour des raisons d'organisation indique la ville dans son communiqué. L'objectif est la encore d'inscrire l'évènement dans une démarche d'éco-manifestation. La Cavalcade va ainsi proposer une caravane plus vertueuse et respectueuse des objectifs environnementaux du territoire. Rendez-vous en 2024 pour la prochaine Cavalcade de La Rochele.