Un casino royal à la Roche-Posay

Le casino de la Roche-Posay fait peau neuve. Après un peu plus d'un an de travaux, l'établissement de jeux (le seul du Poitou) a rouvert ses portes début février. L'inauguration officielle a eu lieu il y a une semaine. Coût du chantier : près de 6 millions d'euros.

La salle de jeux et le parking ont été modernisés et agrandis. Et une salle de spectacle fait son apparition, en plus de deux salles de restauration. L'objectif est de diversifier les services et de ne plus uniquement compter sur la salle de jeux.

La salle de jeux compte désormais 146 machines, des nouveaux jeux de table sous forme électronique, et un espace total de 700 m². Depuis la réouverture des lieux, la fréquentation de l'établissement est en hausse de 35% les week-ends.