Un Castelroussin ressuscite les banquets du XIVe siècle pour le dernier film de Ridley Scott

Un Castelroussin recréé les banquets du XIVe siècle pour le compte du réalisateur Ridley Scott. "Le Dernier Duel", son dernier film relate la rivalité et le crime à l'origine du combat à mort entre le chevalier Jean de Carrouges et l'écuyer Jacques le Gris, le 29 décembre 1386. Pendant un an, Jean-Yves Patte a méticuleusement reconstitué les menus des seigneurs médiévaux pour apporter une touche essentielle de réalisme au décor du réalisateur-star, familier des superproductions historiques comme "Gladiator" et "Les Duellistes".

Pendant près d'un an avant le début du tournage en février 2020, l'historien castelroussin Jean-Yves Patte s'est plongé dans l'histoire de la gastronomie de la fin du XIVe siècle. Avec sa collègue Florence Vincent, il a écumé les bibliothèques pour dénicher les livres anciens contenant les enluminures et les récits des banquets pantagruéliques des seigneurs médiévaux. Un travail de fourmi pour récréer des tables garnies de chevreuils et de cailles rôties, de tourtes et de soupes, de pâtés et de fromages.

Une fois le travail minutieux de préparation effectué et après de nombreux échanges avec le réalisateur Ridley Scott, Jean-Yves Patte et son équipe de quatre personnes se sont mis aux fourneaux pendant le tournage du film. D'intenses journées de travail, sur le plateau du film en Dordogne pendant un mois. Un rythme nécessaire pour satisfaire les exigences de réalisme du réalisateur.

"Ridley Scott conçoit une action autour de l'alimentation. On arrache une cuisse de caille, il y a une volaille qui doit tourner, il y a des plats qui doivent passer. Il veut que tous ces éléments aient une tonalité et un volume, une manière d'être. Il faut qu'on ait l'impression qu'on va se régaler, livre Jean-Yves Patte. En coulisses, les mets de choix sont loin d'être aussi ragoûtants que sous l'œil de la caméra. Je ne vous cache pas qu'il y a certaines tourtes qui sont fourrées avec du papier d'aluminium, mais ce qu'il voulait, c'était vraiment la représentation de l'abondance et du luxe dans ce milieu. Plus on va se rapprocher des hauts comtes, plus le luxe doit être évident et donc c'est un souci essentiellement décoratif".

Une scène de banquet reproduite dans une enluminure du XIV siècle du "Livre de chasse", ouvrage du prince béarnais Gaston Phoebus © Radio France - François Chagnaud

L'historien castelroussin a travaillé de concert avec le célèbre réalisateur. "A vrai dire, Ridley Scott est fine gueule, nous avons régulièrement partagé des petites recettes et des plats avec lui. C'était très agréable. Mais sur le plateau, sauf ce qui était consommé directement par les comédiens, rien n'était vraiment de la haute gastronomie. Tout est fait pour l'œil", dévoile Jean-Yves Patte.

Gag de tournage

Malgré toute la minutie apportée à la recherche, l'élaboration et la mise en scène des tablées médiévales, les ratés peuvent toujours se produire. De croustillantes anecdotes de tournage que Jean-Yves Patte livre de bon coeur. "Il y a eu un gag. Heureusement, ça ne se voit pas à l'écran parce qu'on a hurlé immédiatement. On a fait parvenir, pour une scène entre Matt Damon et Adam Driver, toute une série d'omelettes avec des petites pointes de pain rôti en triangle, typique de ce qui se faisait au XIVe siècle. Et quand on a fait le contrôle, juste avant que soit shooté [filmé NDLR], on s'est aperçu qu'il y avait un plat marqué "Tefal" sur la table du XIVe siècle. Ca nous a beaucoup fait rire ! Et évidemment, Ridley Scott aussi a rit", raconte l'historien.

Au delà de l'éclat de rire, cette anecdote révèle la mécanique de précision d'un tournage d'une superproduction. "Ça apprend qu'il faut toujours être extrêmement vigilant, parce que l'exigence est absolue et on doit maîtriser même ce détail", conclut Jean-Yves Patte.

"Le Dernier Duel" est sorti en salles le 13 octobre 2021.