Un Castelroussin signe l'orchestration du film de Guillaume Canet !

Il s'appelle Romain Theret et il a travaillé sur les musiques de la bande originale du film Rock'n roll de Guillaume Canet, sorti dans les salles ce mercredi 15 février.

Romain et la musique, c'est une longue, très longue historie d'amour (en cette période de Saint Valentin, c'est de saison...). Le jeune homme a fait ses gammes au Conservatoire de Châteauroux. Son instrument de prédilection ? La batterie. A 27 ans, il débute au cinéma presque par hasard : "On m'a présenté quelqu'un qui m'a proposé de travailler sur le film Raide Dingue, de Dany Boon. De là, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a présenté Yodelice... et je me voilà orchestrateur et arrangeur sur le film de Guillaume Canet".

Ochestrateur/Arrangeur ? Quésaco ? "Yodelice, qui a composé les musique du film, et Guillaume Canet, me donnent les musiques et m'expliquent les intentions. Par exemple, "c'est pour accompagner une scène triste" ou bien "c'est pour une séance ou le personnage fait du sport". Moi, je livre les partitions à l'orchestre et j'étoffe, je donne la couleur. Par exemple sur la musique "Crocodile Rangers, on voulait quelque chose qui fasse penser à Magnum dans les années 80. On voulait que cela soit drôle..."explique Romain Theret.

Une semaine pour livrer son travail

Le film comporte près de 30 minutes de musique. Pour tout arranger et orchestrer, Romain n'a eu qu'une semaine. "C'est beaucoup de stress parce qu'avant qu'on enregistre, Yodelice et Guillaume n'ont pas vu mon travail. Et une fois qu'on est en séance avec l'orchestre, on ne peut plus rien changer, c'est trop tard... Mais c'est très intéressant!"

Reste la question que l'on se pose tou(te)s... Il est comment Guillaume Canet en vrai ? Romain, qui joue également de la batterie dans la bande originale du film, se souvient d'un "super mec, très investi. On travaillait tard le soir, la nuit, il était toujours là et il savait précisément ce qu'il voulait. Comme il faisait également le montage, il savait qu'il voulait tel élément à tel moment et je me souviens de séance où il me faisait changer des détails... C'est vraiment appréciable".

Romain travaille en ce moment sur l'arrangement musical du film Cendrillon avec Marilou Berry. Sur son bureau également, une composition cette fois, qu'il verrait bien dans une comédie signée Guillaume Canet. Il a également accompagné la chanteuse Tal en tournée et s'est occupée des arrangements de Jaine lors des Victoires de la Musique...