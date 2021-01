Un casting d'enfants pour la réalisation d'un long métrage à Nancy

Un petit garçon et une petite fille sont recherchés pour les besoins d'un long-métrage. Le film "Les Clés de Jade" doit être tourné à Nancy en juin prochain.

Un casting d'enfants est organisé en ce mois de janvier pour le tournage d'un film à Nancy, prévu en juin. Le long-métrage s'appelle "Les Clés de Jade", il est réalisé par Jeanne Aslan et Paul Saintillan.

La production Haïku Films est à la recherche d'un petit garçon âgé de 7 à 9 ans, de nature agitée et turbulent pour interpréter le rôle de Mickaël et d'une petite fille de 4 à 6 ans, dégourdie et éveillée pour tenir le rôle de Nadia. L'annonce du casting précise qu'il n'y a "pas de profil physique précis".

Les candidatures doivent comporter notamment deux photos récentes (une en pied et un portrait). Le casting se tiendra à Nancy à partir de la mi-janvier, les essais se dérouleront dans le respect des consignes sanitaires.

Le projet est accompagné par le Bureau d'accueil des tournages de l'Agence culturelle Grand Est, la métropole du Grand Nancy et la ville de Nancy.