Un casting enfants pour le tournage d'un film à Nancy

Le tournage de "Sage homme" de la réalisatrice Jennifer Devoldère à Nancy est prévu en septembre prochain. La société de production Karé production recherche sur l'agglomération de Nancy des bébés, "qui auront tout juste trois mois à compter du 6 septembre, date prévisionnelle du début du tournage. Ces enfants doivent être nés entre mi-mai et début juin pour correspondre à la recherche. "

Une recherche relayée par le Bureau des tournages du Grand Est. Pour postuler jusqu'au 21 juillet, vous pouvez envoyer vos coordonnées : nom, prénom, date de naissance de l’enfant, adresse et téléphone à : sagehomme.castingbebe@gmail.com

La production précise que "pour participer au projet, un dossier devra être complété pour être déposé à la commission des enfants du spectacle (DDCS) qui se tiendra début août. "

"Tous les rôles sont rémunérés. Ces rôles représentent une journée de tournage à Nancy. Le tournage se déroulera dans le respect des consignes sanitaires."

Recherchées des personnes de 18 à 60 ans pour des rôles de soignants

Pour ce même film "Sage Homme", un autre casting est toujours en cours pour des comédiens âgés de 18 à 60 ans, pour plusieurs rôles :

"Les profils recherchés :– des SAGES-FEMMES de tout âge et de toutes origines– des ÉTUDIANTES SAGE-FEMME de tout âge et de toutes origines– des ÉTUDIANTS EN MÉDECINE homme ou femme de tout âge et de toutes origines– des INFIRMIÈRES et des INFIRMIERS de tout âge, de toutes origines et toutes spécialisations– un ou une ANESTHÉSISTE de tout âge et de toutes origines– des MÉDECINS de tout âge et de toutes origines– des CADRES DE SANTÉ de tout âge et de toutes origines et toutes spécialisations."

"Le film parle de l’univers hospitalier et tout particulièrement du quotidien des « sages-femmes". La production souhaite privilégier les professionnels de la santé. Aucune expérience de jeu n’est exigée. Les acteurs sont également les bienvenus "

Pour postuler, vos candidatures sont à envoyer à l’adresse mail : sagehommecastingnancy@gmail.com

– au moins deux photos (un portrait et une photo en pied)

– vos coordonnées (nom, prénom, date de naissance, adresse, téléphone et profession)

– si vous le souhaitez, vous pouvez également envoyer une petite vidéo de présentation faite avec votre téléphone

Autres précisions de la production : "tous les rôles sont rémunérés. Ces rôles représentent de un à deux jours de tournage à Nancy. Le tournage se déroulera dans le respect des consignes sanitaires. Prévoir un essai casting dans le courant du mois de juillet à Nancy."