Un casting lancé au Croisic pour jouer avec Blanche Gardin

Un casting de jeunes figurants est lancé au Croisic pour jouer avec Blanche Gardin. © Maxppp - Fred Dugit Alerte casting ! L'équipe du film Robot T.O. recherche trente-cinq garçons et filles, âgés entre 12 et 15 ans, et un jeune homme d'au moins 16 ans. Les jeunes figurants pourront jouer en octobre 2023 avec Blanche Gardin au Croisic et sur la presqu'île de Guérande. ⓘ Publicité Le figurant masculin de 16 ans devra jouer pendant quatre jours, mais n'aura aucun texte à dire. Trente-cinq garçons et filles, âgés de 12 à 15 ans, participeront au long-métrage lors d'une visite d'un aquarium durant une demi-journée. Le film raconte, dans un futur proche, le quotidien de Max et sa fille, voleuses à la petite semaine, qui sera bouleversé par l’arrivée d’un "robot domestique, T-O (Théo), une machine bavarde, curieuse, serviable, rationnelle." Si vous êtes intéressés, il vous suffit d'envoyer votre candidature à cette adresse robotcast44@gmail.com , en précisant prénom, nom, date de naissance, coordonnées (téléphone et ville de domicile), une photo portrait et centres d'intérêts.