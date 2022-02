Un casting ouvert aux enfants de Bourgogne-Franche-Comté pour le prochain film de Nicolas Vanier

Avis aux amateurs de cinéma avec un casting ouvert à tous les enfants de la région Bourgogne Franche Comté pour participer au prochain film de Nicolas Vanier, réalisateur entre autres de Belle et Sébastien ou Poly. Le tournage aura lieu quinze jours, cet été et à l'automne dans le Morvan.

Avis aux amateurs de cinéma avec un casting ouvert à tous les enfants de la région Bourgogne-Franche-Comté ! L'équipe du prochain film de Nicolas Vanier, le réalisateur de, Belle et Sébastien ou encore Poly, cherche un garçon de 12-13 ans mesurant 1,55 mètre maximum pour incarner le rôle de Louis, un jeune garçon vif et débrouillard. Le tournage aura lieu quinze jours dans le Morvan entre le 7 juin et le 22 juillet, puis entre fin octobre début novembre. Pour plus d'informations sur le casting c'est par ici.