Recherche figurants et comédiens pour la série de France 2 sur Brigitte Bardot à Saint-Tropez

Aucune date de diffusion n'est annoncée mais cette série est déjà très attendue. Danièle Thompson et son fils Christopher préparent, pour France 2, six épisodes de 52 minutes inspirés de la vie de Brigitte Bardot, jeune. De nombreuses scènes seront bien évidemment tournées à Saint-Tropez (Var) et la production cherche des comédiens et des figurants.

Pailhas, Attal, Belmondo, Benchetrit...

Si le nom de l’actrice qui jouera BB n'a pas été dévoilé, on sait que Géraldine Pailhas jouera le rôle de la mère de l'actrice. Yvan Attal et Victor Belmondo, petit-fils de Jean-Paul Belmondo, seront également à l'affiche comme Jules Benchetrit. Le fils de Samuel Benchetrit et de Marie Trintignant incarnera le rôle de Sami Frey, acteur dont Brigitte Bardot est tombée amoureuse sur le tournage de La Vérité, en 1960.

... et des habitants de la région

Pour compléter le casting, la production recherche une cinquantaine de figurants et de comédiens pour tourner, à partir du mois d'avril, des scènes à Saint-Tropez. De nombreux profils sont recherchés avec une condition : habiter dans la région puisque des essayages pourraient avoir lieu.

La production cherche notamment des couples de danseurs (rock et salsa), des musiciens de flamenco, des hommes et des femmes âgés de 30 à 50 ans pour des silhouettes mais aussi des enfants et des adolescents dont "une jeune fille entre 12 et 14 ans, blonde, les yeux très bleus, pétillante et n’ayant peur de rien" mais "sans frange ni appareil dentaire" car la série se passe dans les années 50.

Tous les rôles à pourvoir sont disponibles sur castprod.com