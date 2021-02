La production du film L’Établi, de Mathias Gokalp, avec Swann Arlaud et Mélanie Thierry, recherche des figurants pour le tournage prévu au mois d'avril, à Clermont-Ferrand.

Un casting pour L'Etabli, le prochain film de Swann Arlaud et Mélanie Thierry

Appel à tous les acteurs en herbe et autres cinéphiles ! Le film L'Etabli, avec Swann Arlaud (Les Hirondelles de Kaboul, Michael Kohlhass...) et Mélanie Thierry (Zero Theorem, Largo Winch, Au Revoir Là-Haut), va se tourner dans deux mois à Clermont-Ferrand. Le tournage pourrait d'ailleurs avoir lieu dans une usine du groupe Michelin.

L’Établi, c'est l'histoire vraie d'un universitaire qui, à l'été 68, se fait embaucher comme simple ouvrier dans une usine automobile pour y préparer la révolution

La production recherche donc plusieurs dizaines de figurants et figurantes, âgés de 16 à 50 ans. Signes particuliers : être mince voire très mince, et n'avoir ni tatouage ni piercing. Avoir la moustache est un plus, le film se déroulant en 1968.

Le casting est organisé ce samedi de 9 heures à 17 heures, au centre sportif de l'ASM, 84, boulevard Léon-Jouhaud à Clermont-Ferrand (arrêt de tramway : Les pistes).

Il faut se présenter avec un masque et un stylo, en sachant qu'une présélection pourrait être réalisée à l'entrée.