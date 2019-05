Un casting pour le Solidays dans le métro parisien

Paris, France

Ils viennent passer une tête, interloqués. Les voyageurs des lignes 9 et 13 du métro ont eu une belle surprise, ce mardi midi. Un casting pour le festival Solidays a réuni quatre groupes, sur une scène installée en plein cœur de la station Miromesnil.

Olivia Ruiz en présidente de jury

Si le cadre a de quoi surprendre, l’événement est tout à fait sérieux. Les quatre groupes ont deux chansons chacun pour convaincre un jury composé notamment de Didier Varrod, journaliste musical à France Inter, et la chanteuse Olivia Ruiz, présidente d'un jour. "Ils sont tous talentueux, le choix est très difficile", commente l'interprète de La femme chocolat.

Olivia Ruiz (au centre) et Didier Varrod (à droite), respectivement présidente et membre du jury © Radio France - Thomas Séchier

Des jeunes artistes qui connaissent bien le métro

Pour la chanteuse Haylen, passée par The Voice, se produire "sur une vraie scène dans le métro, c'est juste incroyable". Hugo Barriol, 30 ans, est le dernier à passer. "J'ai été musicien dans le métro pendant deux ans. C'est un endroit où on ne peut pas tricher : il faut être à fond pour convaincre les gens en peu de temps", explique ce Stéphanois d'origine, monté à Paris il y a neuf ans.

Et les gagnants sont...... Monkuti et Hugo Barriol ! Bravo à eux ! 🎆 pic.twitter.com/RypamPb28T — Ligne 9 RATP (@Ligne9_RATP) May 14, 2019

Rendez-vous le 22 juin

Après 15 minutes de délibération, Olivia Ruiz annonce le nom des deux lauréats. Hugo Barriol et le groupe Monkuti (voir photo) sont sélectionnés et joueront le 22 juin sur la petite scène des Solidays, à l'hippodrome de Longchamp. "C'est top, c'est génial", s'exclame Hugo. "Ce sera notre plus gros concert, devant 3 000 personnes. J'étais déjà stressé aujourd'hui, je le serai encore plus le mois prochain. Mais je pense que c'est une bonne chose..."