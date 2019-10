Un casting samedi à Calais pour les futurs stars de comédies musicales

Calais, France

C'est la seule date de casting dans le Nord-Pas-de-Calais: les futures Céline Dion et autres Matt Pokora ont rendez-vous ce samedi au Channel à Calais pour venir tenter leur chance. Pour la quatrième année consécutive, l'Académie Internationale de Comédie Musicale (AICOM) organise à Calais, comme dans vingt autres villes en France, en Belgique et en Suisse, son casting annuel pour débusquer la star de demain. Pas de critère d'âge, « Il suffit d'être motivé, d'avoir quelque chose à montrer soit en chant, soit en danse, soit en théâtre, soit dans les trois disciplines! » explique Pierres-Yves Duchesne, le directeur-fondateur de l'AICOM.

Pierre-Yves Duchesnes, le fondateur de l'AICOM, est le coach vocal d'Amir et de Lara Fabian - Photo fournie par l'AICOM

Le gagnant du casting à Calais pourra participer à un casting national qui aura lieu à Paris en février 2020 avec les gagnants des autres castings organisés dans 20 autres villes. Et le grand vainqueur se verra offrir trois années de scolarité au sein de l'AICOM, qui coûtent normalement 15.000 euros. Mais Pierre-Yves Duchesne, qui est lui-même coach vocal de Lara Fabian et d'Amir et coach vocal également pour The Voice sur TF1, assure que tous les participants se verront rappeler ensuite individuellement pour avoir un retour personnalisé sur leur prestation. Il explique aussi que le casting peut également servir de concours d'entrée à l'école pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer sur Paris.

L'AICOM se revendique comme la plus grande école de comédie musicale d'Europe - Photo fournie par l'AICOM

Il a créé l'AICOM en 2004. L'école, située aujourd'hui à Créteil, juste à côté de Paris, accueille des élèves dans différents cycles mais la formation phare est celle qui s'adresse aux professionnels et qui dure trois ans. Ils sont seulement une trentaine à sortir diplômés chaque année alors qu'un millier tentent le concours d'entrée! Pierre-Yves Duchesne qui dirige l'Académie, continue de porter différentes casquettes, de coach vocal mais aussi de metteur en scène avec plus de 40 spectacles à son actif, et aussi de chanteur.

Casting le samedi 12 octobre, au Channel à Calais. Inscription recommandée 01.45.23.87.98 et classeelite@aicomparis.com