Château-Gontier, France

Le jeune homme âgé de 26 ans originaire de Château-Gontier est déjà bien connu de la scène musicale mayennaise. Leader du groupe Rotters Damn, il a sorti un premier album l’an dernier intitulé "But my friend you know that I think I love you.”

Sollicité par la production

Demain soir, ça ne sera pas avec l’un de ses titres qu’il tentera de séduire le jury (Pascal Obispo, Zazie, Mika et Florent Pagny) mais avec la chanson « Way down we go » du groupe islandais Kaleo.

Timothée fait partie des candidats contactés par la production "j’avais déjà refusé trois fois et puis à la quatrième je me suis dit pourquoi pas, j’étais curieux et _je voulais leur montrer qu’on chante aussi dans les campagnes_" raconte le chanteur.

Bref mais intense

De son passage devant le jury, le Mayennais garde très peu de souvenirs _"ça dure deux minutes, c’est très rapide…Tout donner en deux minutes c’est compliqué… " regrette l’artiste. Néanmoins il retiendra "des conditions de ouf, une super sono, les musiciens d’Olivier Schultheis sont incroyables, je n’avais jamais chanté dans de telles conditions "_ conclue-t-il.

Malgré nos efforts, le jeune homme n’en dira pas plus sur le résultat de cette audition à l’aveugle enregistrée en novembre dernier à Paris. Timothée a signé une clause de confidentialité. Patience donc, et verdict ce samedi à 21h sur TF1.