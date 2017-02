Un César dans les studios de France Bleu Drôme Ardèche

Après leur récompense à Paris vendredi, Fabrice Luang-Vija, le réalisateur de "Celui qui a deux âmes", et la productrice Sophie Fallot étaient dans les studios de France Bleu Drôme Ardèche ce lundi. Et ils sont venus avec leur César : celui du meilleur court-métrage d'animation.

Trois jours après avoir décroché le César du meilleur court-métrage d'animation, Fabrice Luang-Vija, le réalisateur, et Sophie Fallot, la productrice des studios Fargo, ont encore du mal à réaliser.

"Jusqu'à la dernière seconde, on ne sait pas si on va devoir monter sur scène" - Fabrice Luang-Vija, le réalisateur.

"Avant la cérémonie, on n'y croyait pas trop, surtout parce qu'il y avait deux gros favoris nominés en face de nous, qui avait remporté des prix dans des festivals de courts-métrages", raconte Fabrice Luang-Vija. "C'est vrai qu'il y a une certaine tension... jusqu'à la dernière seconde, on ne sait pas si on va devoir monter sur scène. On est tiraillé entre le trac de parler devant la profession et des millions de téléspectateurs et entre la peur d'être déçu ou frustré... Et tous les nominés sont comme ça."

"C'est très particulier de se retrouver dans des situations comme ça" - Fabrice Luang-Vija au micro d'Antoine Plouzennec. Partager le son sur : Copier

"J'ai croisé George Clooney, il m'a serré la main en me félicitant... Si je n'avais pas eu le César, il ne m'aurait même pas regardé" - Fabrice Luang-Vija.

Mais si, c'est bien "Celui qui a deux âmes" qui a été récompensé par l'Académie des César. Sophie Fallot retient aussi de cette soirée magique les rencontres qu'elle a pu faire en coulisses. "On est resté longtemps à discuter avec l'équipe du film "Divines", qui a d'ailleurs remporté trois César." "Bon après c'est vrai que d'avoir le César entre les mains, ça facilite le contact", enchaîne Fabrice Luang-Vija. "J'ai croisé George Clooney, il m'a serré le main en me félicitant... Si je n'avais pas eu le César, il ne m'aurait même pas regardé."

REECOUTER - Fabrice Luang-Vija et Sophie Fallot, invités d'Antoine Plouzennec sur France Bleu Drôme Ardèche. Partager le son sur : Copier

Ce César est aussi une formidable récompense pour la Cartoucherie de Bourg-lès-Valence, où les studios Fargo sont installés. La notoriété devrait aussi aider le réalisateur de "Celui qui a deux âmes" dans ses futurs projets.