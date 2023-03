Un champion international de trompe de chasse pour un concert en Côte-d'Or

Le thème musical du weekend du côté de Bligny-le-Sec, au nord-ouest de Dijon près de Val-Suzon, c'est la trompe de chasse. Un instrument toujours utilisé lors des chasses à courre. L'association "Les échos de nos vallées" , une école de trompe de chasse créée en 2019, organise vendredi 10 mars 2023 un concert dans l'église de Bligny-le-Sec (230 places, l'entrée coûte 10 euros, gratuite pour les moins de 12 ans). L'évènement, c'est la présence de Nicolas Dromer, le "sonneur" français le plus primé : 48 titres au total, et notamment six fois champion international "en solo".

ⓘ Publicité

loading

loading