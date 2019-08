Un chantier de fouilles archéologiques à découvrir ce samedi à Horbourg-Wihr

Horbourg-Wihr, France

Des vestiges d'un quartier de l'agglomération antique et une tour de fortification de l'époque romaine sont à découvrir ce samedi 2 août à Horbourg-Wihr. Le rendez-vous est fixé au 50, Grand Rue.

Vous partirez à la découverte d'un quartier daté du 1er et 4e siècle, dont le chantier a commencé en 2015.

Une plongée dans l'histoire de la commune

Les bénévoles et les archéologues travaillent dessus depuis quatre ans chaque été. Il ont retrouvé de nombreuses céramiques, des pièces de monnaie et même un médaillon en or en 2016. A cet endroit, il y avait un bâtiment incendié et une toiture effondrée.

Des céramiques ont été découvertes © Radio France - Guillaume Chhum

Les vestiges d'un quartier de l'agglomération antique © Radio France - Guillaume Chhum

Par ailleurs, vous pourrez découvrir aussi ce qui reste d'une tour de fortification de l'époque romaine. Elle mesurait à l'époque 12 mètres de hauteur, en forme de fer à cheval. Elle a été découverte le 25 juillet dernier.

Elle devrait-être recouverte dans les prochains jours, en attendant peut-être sa reconstruction. Il ne reste que ses fondations.

Les fondations de la tour sont à découvrir © Radio France - Guillaume Chhum

L’équipe fera visiter le chantier au public lors de visites ce samedi 3 août à 8h, 9h, 10h, 10h30 et 11h.