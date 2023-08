Un chapiteau dans le quartier : au Val-Saint-Jean, les ateliers cirque égayent le mois d'août

Il est, chaque année, très attendu, dans le quartier du Val-Saint-Jean à Saint-Lô : le chapiteau de la compagnie Les Saltimbrés vient s'y installer pendant quinze jours en août.

La compagnie y propose chaque après-midi des ateliers de pratique de cirque gratuits pour les familles, mais aussi des spectacles, des repas partagés et de grands moment de fous rires qui réunissent certains soirs jusqu'à une centaine de personnes.

"Une belle famille"

Ce rendez-vous estival permet d'égayer le mois d'août pour ceux qui ne partent pas en vacances. Un rendez-vous "devenu presque indispensable, raconte Fabienne, qui habite au Val-Saint-Jean et vient tous les jours avec ses enfants, pour qu'ils fassent "une activité hors de l'ordinaire. Ca permet aux personnes du quartier et hors quartier de venir. Et ça permet aux enfants de profiter d'activités qu'ils ne font pas dans l'année."

"J'y vais tous les jours depuis que ça a commencé. Il y a de quoi bien s'amuser et c'est une belle famille", lance Noelan, 13 ans, ardent défenseur de ces ateliers, auxquels il participe chaque année. "Il n'y a rien à faire sinon, mais sous le chapiteau, on fait plein de trucs. Même si moi je préfère l'équilibre sur le bidon", commente Mathis, 12 ans.

C'est dire s'il est attendu ce chapiteau chaque mois d'août dans le quartier. Tous les jours, les familles peuvent venir s'essayer au bâton du diable, tester leur équilibre ou même apprendre les portés acrobatiques.

Au square chapiteau s'achève ce vendredi 18 août au Val-Saint-Jean à Saint-Lô. Le démontage aura lieu samedi à 9h : les bénévoles sont les bienvenues. © Radio France - Lucie Thuillet

Animer le quartier en août

Lilou n'a manqué aucune séance depuis le début : "J'essaye de tenir debout sur la boule. C'est pas facile, mais au fur et à mesure, on y arrive. Sinon, j'essaie de jongler et aussi de me défouler. Ça fait du bien."

"C'est la huitième année qu'on installe le chapiteau dans le square. Quelqu'un qui me disait tout à l'heure : mais il a été conçu pour ! Car il a exactement la bonne taille, sur le terrain de boules ! raconte Franck L'Orphelin, animateur chez les Saltimbrés. Effectivement on cible, autour du 15 août, les gens qui ne partent pas en vacances. Et ce côté-là du projet, il est intéressant pour créer de la vie à un moment où il y en a peut-être un peu moins."

C'est la huitième édition de Au square, chapiteau qui s'achève donc ce vendredi soir. La scène sera ouverte à tous ceux qui veulent faire un numéro. C'est à partir de 21h dans le square du Val-Saint-Jean.