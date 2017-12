Trémolat, France

Dernière ligne droite pour préparer votre repas du 31. Vous n'avez pas d'idée mais vous voulez mettre les petits plats dans les grands. Le chef étoilé du Vieux Logis, à Trémolat, Vincent Arnould vous propose un menu simple et surprenant.

La recette entière du chapon sauce café du chef étoilé, Vincent Arnould. Copier

Du chapon sauce café

En entrée, le chef étoilé propose un carpaccio de Saint-Jacques avec pamplemousse et en plat de résistance un chapon ou une volaille. Jusque-là, rien d'anormal mais la pointe surprenante vient avec la sauce. Vincent Arnould a concocté une sauce café.

"Vous grillez les grains de café, vous les écrasez et les faites infuser dans la sauce du chapon et ça se marie avec la purée de topinambour", expliqueVincent Arnould, chef étoilé du Vieux Logis. Il faut évidemment filtrer la sauce pour éviter de se retrouver avec un grain de café sous la molaire. Pour accompagner la volaille, une purée de topinambour à la truffe. Épluchez donc les topinambours, émincez-les et faites les revenir dans une casserole avant de les écraser doucement.

Pour le dessert, le chef vous laisse le choix mais la bûche reste souvent indétrônable.