Un chasseur de selfies Valenciennois rentre de Cannes avec plein de photos de stars dans son portable !

André Gadomski fait défiler sur son portable tous les selfies réalisés durant cette 76° édition du festival de Cannes, souvent avec le poing levé du boxeur, on le voit avec Benoit Magimel, Orelsan, et aussi Robert de Niro, même si ça n'était pas la première fois, il a savouré son plaisir

"C'est des légendes du cinéma, quand je regarde les films, je me dis j'ai partagé un moment avec Robert de Niro face à face, je lui ai serré la main, voir une légende comme ça, ça fait plaisir "

Autre poids lourd du cinéma, Catherine Deneuve qu'il n'avait encore jamais réussi à prendre en photo, c'est désormais chose faite en commençant juste sa demande par "Mademoiselle Deneuve" s'amuse l'entraineur de boxe d'Escautpont et Condé sur l'Escaut.

Au plus près des stars, dans les soirées

Depuis 30 ans il part sur la croisette pour faire des photos avec les stars, autant dire qu'il commence à avoir du réseau pour approcher au plus près les stars loin des foules d'admirateurs**. Il arrive à savoir où loge les célébrités, à quelle heure, ils vont déjeuner. Et il arrive même à s'infiltrer dans les soirées pourtant très privées "je suis agent de sécurité, je connais un peu les ficelles, les failles pour rentrer dans les soirées. Ya des failles et je les trouve".

Résultat cette année il a réussi à s'inviter à la soirée de clôture, et côtoyer Justine Triet lauréate de la palme d'or "une soirée merveilleuse, je pense que c'est la plus belle". Et parfois il croise des "chasseurs de selfies "dans ces soirées "ils savent comment récupérer une invitation, un bracelet, on se fait des signes, pour se dire on est dans la soirée, on s'amuse? on profite, on est des stars aussi".

Dédicaces aux Valenciennois

Dès qu'il peut André demande des petites dédicaces pour les Valenciennois comme à Ramzy

Cette petite escapade cannoise permet à André de s'évader : "Ca me permet de m'épanouir, quand je vais à Cannes j'oublie tous mes soucis, ça m'apporte du bonheur !" Un rêve qu'il partage ensuite à ses amis sur les réseaux sociaux.