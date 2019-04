Un Chaumois fan de Dick Rivers rend hommage à "un homme gentil, dandy à la voix chaude"

Le premier fan vendéen de Dick Rivers, c'est sans doute lui. A 72 ans, Jacques Colson a vécu la mort de son idole de jeunesse à La Chaume aux Sables-d'Olonne. Il se souvient de ses années parisiennes et ses nombreuses rencontres avec le chanteur.

Dick Rivers et Jacques Colson, dans les locaux de France Bleu à Paris au début des années 2000.

Les Sables-d'Olonne, France

"Je suis tombé dans Dick Rivers en mai 1961, sur son premier 45 tours, et depuis... j'y suis resté", sourit Jacques Colson, 72 ans, cheveux en banane depuis bientôt 60 ans - "moins maintenant, je l'ai eu mais pas tout le temps quand même". Cet habitant de La Chaume, aux Sables-d'Olonne, possède "tous les disques, même les deux comédies musicales qui ne sont jamais sorties" du chanteur, pionnier du rock'n'roll en France, mort ce mercredi 24 avril des suites d'un cancer le jour de son anniversaire.

C'était mon préféré. C'est sa voix chaude, et son côté dandy dans sa manière de s'habiller"

De Johnny, Eddy et Dick, c'est Rivers qu'il a toujours préféré. Même s'il a moins vendu de disques, même s'il fut moins connu : "C'est sa voix chaude. Il est de Nice, c'est pas loin de l'Italie. Il faisait dandy dans sa manière de s'habiller, et il avait une voix qui se prêtait à la mélodie, dans Rien que toi, Lady, et puis le premier 33 tours avec les Chats sauvages".

"Quelqu'un de très abordable"

Dick Rivers, Jacques Colson l'a rencontré à plusieurs reprises : "C'était quelqu'un de très abordable, très gentil. Au casino de Paris, à la sortie du concert pour les autographes, il a demandé qui prenait le train pour retourner en province pour les faire passer devant. C'était un beau geste", se souvient celui qui a aussi cotoyé Dick Rivers lorsque le chanteur animait une émission sur France Bleu Paris, à l'époque appelée la Cityradio.

Jacques Colson a même fait partie d'un groupe dédié au chanteur, qui jouait ses chansons dans la capitale. Il ressortira la guitare, avec les copains, le 11 mai lors de la première édition de Rock'n'Rolonne, un concert organisé avec deux groupes, salle Audubon dans le quartier Arago des Sables-d'Olonne. Pour "faire revivre un petit peu tout ça, Dick Rivers, Johnny, les Chaussettes noires, les Chats sauvages et Presley".