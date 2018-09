Orléans, France

Un Américain à Orléans. Et pas n'importe qui. C'est le très célèbre et réputé chef Kevin Belton qui est dans le département du Loiret pour une dizaine de jours. A l'occasion de la fête de la gastronomie, rebaptisée "Goût de France", la préfecture et la mairie ont organisé la venue de la star américaine. Le but : lui faire découvrir les produits locaux et le patrimoine culinaire.

Une envie de cuisiner dès le plus jeune âge

Pour célébrer les 300 ans de la Nouvelle-Orléans, la ville d'Orléans en France s'est jumelée avec sa cousine américaine. C'est d'ailleurs dans les quartiers résidentiels de ville natale, la Nouvelle Orléans que le chef Kevin Belton a commencé a cuisiner. Il y vivait et il y vit toujours, lui et les membres de sa famille. "Lorsque j'étais gamin, j'étais maman à faire la cuisine, je coupais les patates et je faisais d'autres petites choses" dixit Kevin Belton. Il ne lui en a pas fallu plus pour que le goût et l'envie de cuisiner lui vienne. "Dans la cuisine avec ma mère et ma grand-mère, je n'apprenais pas juste à cuisiner, j'apprenais aussi la médecine, le commerce, etc. J'ai appris beaucoup de choses et je suis très reconnaissant pour cela" raconte le chef américain.

On n'est pas à table juste pour manger mais pour voyager, pour visiter d'autres pays, d'autres cultures.

De son enfance, Kevin Belton retiendra une chose : "A table, on ne fait pas que manger, on apprend l'histoire à travers la cuisine, les valeurs de chacun, on apprend tout autour de la table." Le chef américain a tout appris dans les livres. Sa mère était professeur. Elle lui disait que tout ce qu'il devait apprendre se trouvait dans les livres "Open it and read it" (Ouvre le livre et lis le, NDLR) lui répétait-elle. Kevin Belton n'a pas eu un parcours classique. Ecole de cuisine, diplômé puis il ouvre son restaurant. Non, il s'est lancé tout seul dans l'aventure culinaire.

« VIDÉO - Cuisine : Comment Kevin Belton a appris à cuisiner »

"La cuisine française, des choses simples mais réalisées à la perfection"

Il est vrai que la cuisine française fait du bruit hors de nos frontières. Et le ressenti est d'autant plus grand quand les Américains vous en parle. C'est Julia Child, une cheffe cuisinière et animatrice de télévision aux Etats-Unis qui a aussi donné à Kévin Belton de se lancer dans le métier. C'est l'une des pionnières à la télévision américaine à présenter la cuisine française.

L'une des choses que j'admire chez les chefs français c'est qu'ils n'essaient pas d'inventer à tout va. Ils prennent quelque chose de simple, une sauce par exemple et toute de suite ça devient la référence

A l'évocation des noms Paul Bocuse mais encore de Joel Robuchon, Kévin Belton frissonne. "L'une des choses que j'admire chez les chefs français c'est qu'ils n'essaient pas d'inventer à tout va. Ils prennent quelque chose de simple, une sauce par exemple et toute de suite ça devient la référence" constate le chef américain. Pour lui, l'identité de la cuisine française réside dans le fait que les cuisiniers ne cessent de rendre les choses simples parfaites.

Kevin Belton, star américaine

Le chef américain réunit à lui seul des origines anglaises, françaises, indiennes et africaines. La famille de sa mère a des racines à La Martinique, celle de son père, d'origine francophone vient du Bayou Lafourche, près de Thibodaux, dans le sud de la Louisiane.

Aux Etats-Unis, Kevin Belton est une star. Professeur à l'Ecole de cuisine de la Nouvelle-Orléans, il a également animé des masterclasses, réaliser des démonstrations de cuisine aux Etats-Unis et au Canada. Il est aussi l'invité réguliers de différents programmes sur la cuisine : Emeril Live, Love and Lunch, etc. En 1999, sur la BBC il animait "Big Kevin, Little Kevin", aux côtés d'un autre célèbre chef, cette fois-ci britannique : Kévin Woodford.

Le programme de Kévin Belton dans le Loiret.