Charleville-Mézières, France

On aurait pu croire à une livraison de fruits et légumes en provenance de Rungis. L'immense toile d'1,60 mètre de haut sur 2,25 mètres de large est arrivée de Paris en camion frigorifique. "La peinture est très sensible aux variations de température. Et l'été, ça joue encore plus", explique Candice Brunerie, régisseur au musée d'Orsay.

Si le musée national a prêté "Un coin de table" au musée Rimbaud, c'est parce que l'oeuvre d'Henri Fantin-Latour représente des poètes réunis autour d'un dîner parmi lesquels Arthur Rimbaud et Paul Verlaine. La toile sera la pièce-maîtresse de l'exposition "Rimbaud-Verlaine... Parallèlement" présentée au musée Rimbaud de Charleville-Mézières du 23 juin au 30 septembre.

En images et en son, assistez à l'accrochage du tableau

Pas d'agent de sécurité, deux livreurs d'une société spécialisée déposent le caisson dans une salle du musée © Radio France - Alexandre Blanc

"Un coin de table" s'installe à Charleville-Mézières : l'accrochage d'un chef-d'oeuvre Copier

Le tableau de Fantin-Latour sorti du carton © Radio France - Alexandre Blanc

Etat des lieux de l'oeuvre après déballage © Radio France - Alexandre Blanc

Infos pratiques

Exposition "Rimbaud-Verlaine... Parallèlement" Du 23 juin au 30 septembre, au musée Rimbaud, Quai Rimbaud à Charleville-Mézières Ouvert de 10h à 12h et de 14h à 18h, tous les jours sauf le lundi Tarif : 3 à 5 euros (accès aux 2 autres musées), gratuit pour les Carolomacériens, les moins de 18 ans, les étudiants et les demandeurs d'emploi