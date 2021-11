Un chèque sports pour les jeunes du département de la Dordogne

Le conseil départemental de la Dordogne propose une aide de 25 euros pour aider les jeunes Périgourdins à pratiquer une activité sportive. La collectivité explique que " au regard du contexte sanitaire et des bienfaits du sport pour les Périgourdins ( et plus spécifiquement pour la jeunesse), le conseil départemental a souhaité apporter une attention particulière à cette rentrée sportive 2021-2022".

Tous les jeunes de 11 à 16 ans licenciés en Dordogne

Ce " chèque-sport-Dordogne-Périgord" s'adresse aux collégiens et aux jeunes de 11 à 16 ans qui habitent en Dordogne. Pour pouvoir en bénéficier, les jeunes doivent être licenciés dans un club dont le siège est en Dordogne (licence UNSS incluse).

Demandes à faire en ligne avant le 31 décembre 2021

Les demandes doivent être déposées par internet à partir de ce lundi 15 novembre et jusqu'au 31 décembre 2021. Pour percevoir le chèque, il faut remplir un dossier en ligne sur ( https://demarches.dordogne.fr) et fournir certains documents ( relevé d'identité bancaire, attestation de scolarité et licence sportive).

Les jeunes répondant aux critères d'éligibilité recevront 25 euros par virement bancaire. Le chèque du conseil départemental est cumulable avec d'autres aides octroyées par l'Etat, par d'autres collectivités locales ou par des organismes qui ont pour objectif de favoriser la pratique du sport.