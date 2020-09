Un chiffre d'affaire divisé par deux cette année à la guinguette de Tours à cause de l'épidémie

La guinguette de Tours a fermé ses portes ce dimanche 20 septembre après une saison plus courte de prévu à cause de l'épidémie de Covid 19. Le protocole sanitaire et l'ouverture tardive ont provoqué une chute de la fréquentation de 30% selon les gérants.

La guinguette de Tours sur les bords de Loire a définitivement achevé sa saison 2020 ce dimanche 20 septembre. Cette année elle n'avait pu ouvrir que le 24 juin à cause de la crise sanitaire de la Covid-19, soit un mois plus tard que prévu.

Un protocole sanitaire strict avait été mis en place avec notamment l'obligation du port du masque obligatoire pour toutes personnes debout, une jauge de clients limitée et certaines animations et concerts prévus annulés. Résultat, cette année il y a 30% de clients en moins que l'année dernière selon Ronan Brient, un des fondateurs de la guinguette. "Il a fallu se renfermer" explique-t-il, "la programmation n'est pas la même car on ne peut pas générer des mouvements de foule."

"On sent les gens un peu fatigués de cette situation" - Ronan Brient

Un lieu "lié à la rencontre" qui a un peu perdu de son dynamisme cette année selon lui. "On sent les gens un peu fatigués de cette situation" dit constater Ronan Brient.

Sur le plan économique, l'absence de touristes a fait beaucoup de mal à la guinguette. "On a fait au mieux avec des espoirs et des espoirs perdu", déplore cet amoureux de la guinguette. Mais le résultat est là, "on perd 50% du chiffre d'affaire cette année et à la fin de l'année on est déficitaires car l'investissement est énorme et avec la période réduite et une limitation de jauge, l'équation ne tient plus, il y a trop d'investissements pour pas assez de fonctionnement" déplore Ronan Brient.

La guinguette a employé cette année 30 salariés, certains sont restés en chômage partiel.