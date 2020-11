Un chorégraphe Maubeugeois fait danser des stars dans le film de Michèle Laroque

L'actrice a eu un coup de coeur pour le danseur de hip hop en regardant ses vidéos sur les réseaux sociaux. C'est son producteur qui l'avait repéré grâce au producteur du documentaire "On a voulu voir Maubeuge" auquel Sofiane Chalal avait participé.

Quand il écoute le message sur son répondeur, au début il pense que c'est une blague, mais finalement il a très vite Michèle Laroque au téléphone

C'était fou d'avoir cet échange avec elle, qu'elle me propose ça et qu'elle me fasse plein d'éloges sur ma danse, mon interprétation c'est touchant, ça fait énormément plaisir

Tellement sous le charme que la réalisatrice réécrit carrément son scénario pour lui proposer un petit rôle, celui d'un prof qui apprend la danse à des "personnes âgées" interprétées par Thierry Lhermitte, Patrick Timsit ou encore Isabelle Nanty. Des élèves très appliqués et très attentifs s'amuse t'il

Quand on a fait les premiers plans de danse, ya des moments où on était vraiment morts de rire, parce qu'en fait ça rentrait, pas dans les mêmes timing, mais on voyait ces personnes apprécier le moment présent et danser naturellement, même si c'était pas dans le bon timing et ça c'était trop marrant

Une battle avec Timsit et des cours de danse classique avec Michèle Laroque

Des élèves qui se sont sentis poussés des ailes comme Patrick Timsit qui a même provoqué une battle avec celui qui a quand même été sacré vice champion du monde au Juste Debout en 2008

A chaque fois qu'il me croisait il me disait je te prends en battle quand tu veux ! Michèle Laroque a jugé la battle , elle a mis ex aequo je suis pas trop d'accord (rires) c'est des moments extraordinaires, simples et on est là pour kiffer tout simplement

Le comédien qui a aussi eu droit à des petits cours de danse classique de celle qu'il appelle affectueusement maintenant Michèle.

Jusqu'au bout c'est une aventure incroyable, des gens formidables c'était une expérience de fou quand même ! ya une petite porte qui s'est 'un peu entrouverte et pourquoi pas l'ouvrir jusqu'au bout et je suis impatient d'avoir d'autres projets de ce type, comédien, chorégraphe de film ou pour d'autres artistes j'espère vraiment que ça va m'ouvrir plein de choses

En attendant le chorégraphe répète sa nouvelle création avec sa compagnie Chaabane, une pièce en solo qui traitera de la grossophobie.