Un Christ de plus de 800 ans retrouvé dans une ferme de l'Avesnois vendu aux enchères ce samedi

Guillaume Thomas maître priseur à Maubeuge et Douai ne s'attendait pas du tout à cette découverte quand il est appelé en juin pour faire l'inventaire du mobilier dans une veille ferme près d'Avesnes sur Helpe après la mise sous tutelle de son propriétaire.

Dans la bâtisse un peu désordonnée, a priori, pas vraiment de biens de valeurs si ce n'est quelques meubles de style Henri II, mais pas en bon état et au milieu du cirque sur le bureau entre tas de vieux journaux et paire de lunette, le regard de Guillaume Thomas s'arrête sur ce crucifix. Il se rend compte très vite que c'est une pièce médiévale en tout cas dans le style, et après vérification auprès d'une experte parisienne, c'est bien un original datant d'environ 1230, et pas une copie du XIX°s

Je n'ai jamais découvert un objet de cette importance sans que quelqu'un de la famille le sache, c'était vraiment le trésor dans la maison, j'ose espérer qu'il ne serait pas passé à la poubelle mais il est possible qu'il ait fini au fond d'un tiroir

Le christ roman découvert dans la ferme © Radio France - Rafaela Biry-Vicente

Une pièce estimée entre 7 et 10 000 euros

Le crucifix d'une vingtaine de centimètres est encore en très bon état, il est en cuivre dit champlevé, c'est une plaque de cuivre où des motifs ont été creusés pour être ensuite remplis d'émail, en clair de la peinture faite à base de verre pilé et d'oxyde, différents bleu, du vert, du jaune, du rouge. On voit encore des restes de dorures.

Une pièce réalisée à Limoges à l'époque, la ville essaimait alors ses productions dans toute l’Europe. La particularité de ce christ roman, c'est qu'il n'est pas du tout sanguinolent, il a les traits plutôt doux, et sur sa croix, on peut voir des sortes de petites fleurs. Une pièce qui pourrait intéresser des collectionneurs d'art ou des musées.

Le prix de base de ce précieux lot 95 est estimé entre 7 et 10 000 euros, les enchères devraient monter un peu plus espère Guillaume Thomas, mais en tout cas pour lui c'est la pièce de l'année vu sa valeur et les conditions dans lesquelles elle a été découverte.

En attendant le premier coup de marteau ce samedi à 14h à la salle des ventes de Douai, vous pouvez l'admirer dès cet après midi 14h, et demain matin dès 10h, ou sinon sur le site interenchères.com