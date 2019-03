Un cinéma du futur ouvre vendredi à Marseille

Marseille, France

14 salles sur 12 000 mètres carrés, juste en face du Silo à Marseille. Voilà un nouveau complexe de cinéma amené à en mettre plein la vue : Europacorp, un projet initié par Luc Besson, finalement racheté par le groupe Pathé-Gaumont. Les premières séances seront ouvertes au public ce vendredi. La promesse ? Un concentré d'innovations technologiques

Une salle réservée aux enfants avec un toboggan !

Toutes les salles sont équipées d'un projection laser, et d'une façon générale le groupe a mis l'accent sur le confort : toutes les salles même classiques sont équipées de fauteuils avec accoudoirs plus larges et un dossier plus haut.

📽️ Le cinéma EuropaCorp du réseau @PatheGaumont ouvrira ses portes à la Joliette à #Marseille ce vendredi. Trois salles ont été dévoilées aujourd'hui. À découvrir en vidéo complète ici ➡️ https://t.co/KR0eekFcf5pic.twitter.com/WRerlJvpmw — made in marseille (@MadeMarseille) March 26, 2019

Marseille va ainsi disposer d'un équipement très rare : une salle 4DX et ScreenX ; il n'en existe que 3 au monde. Il s'agit d'une "technologie où les fauteuils sont dynamiques,explique le directeur du complexe Pierre-François Duwatt, ils bougent en fonction de ce qu'il se passe dans le film, et des murs qui forment des écrans à 270 degrés et offrent une véritable immersion. Une expérience incroyable".

Si vous voulez vous offrir une soirée grand luxe, c'est aussi possible, les 3 salles de l'espace Premium. Ici, les énormes fauteuils en cuir beige rappellent les espaces business à bord des avions. Le ticket est cher aussi ! 35 euros la place ! Mais à ce tarif, vous avez une flûte de champagne, une collation préparée par un chef, mais également accès à un bar privé et une terrasse.

77 sofas larges et moelleux : c'est la salle Lounge du nouveau cinéma Europacorp à Marseille © Radio France - Tony Selliez

Il y a aussi une salle réservée aux enfants, la "salle Kids", avec des banquettes, des poufs immenses mais aussi des méridiennes et même un toboggan géant qui vous emmène du haut en bas de la salle. Les bande-annonces sont scrutées à la loupe, il n'y a que des films pour enfants. Le son y revu à la baisse, pour protéger les oreilles des enfants.

La salle Kids de l'Europacorp (cinéma) à Marseille © Radio France - Tony Selliez

Les tarifs

Tarif plein : 13,50€

Tarif -14 ans : 6,50€

Supplément Dolby Cinema de 5€

Supplément 4DX de 6€

Supplément 4DX et ScreenX de 9€

Tarif Espace Premium : 35€, ce tarif comprend l’accès à l’Espace Premium (bar et salon privés), la séance dans une des 3 salles et une collation avec boisson au choix

Une offre parking sera proposée 4,50€ les 4 heures (Parking Urbis Park)