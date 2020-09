Un cinéma en centre-ville de l'Isle-sur-la-Sorgue en 2022

L'Isle-sur-la-Sorgue va retrouver son cinéma en cœur de ville. Le projet porté par la municipalité depuis de nombreuses années et par la société Trévans verra le jour dans l’îlot de La Tour d'Argent entièrement réhabilité en plein centre-ville à l'horizon 2022. Il y aura trois salles, avec près de 400 places.

Dans ce futur cinéma de centre ville, il est prévu une programmation mi grand public, mi films d'auteur. On est loin du modèle des multiplexes de périphérie et c'est bien l'objectif du maire, Pierre Gonzalvez : "J'ai l'intime conviction que les centre ville donnent du sens à la vie de nos citoyens. Il se trouve en plus que nous avons ici un lieu patrimonial remarquable, avec la Tour d'Argent. "

Un prévisionnel de 95.000 entrées par an

Les enjeux sont multiples : attirer de nouveaux publics, créer du lien social entre les habitants et soutenir l'économie de proximité. La société Trévans promet une programmation pour "tous les publics" et l'établissement de passerelles avec les associations culturelles de la ville, en particulier La Strada qui organise du cinéma itinérant depuis près de 30 ans à l'Isle-sur-la-Sorgue.

Une étude de marché, estime la fréquentation prévisionnelle de l’équipement à 95.000 entrées par an, confirmant le choix de la localisation en centre-ville.